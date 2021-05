Rapallo: “Porto, la figura del fiduciario non ha evitato i ricorsi”

Da Isabella De Benedetti per il Movimento 5 Stelle e Mauro Mele per il Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alla vicenda del ricorso avanzato da Fincantieri avverso gli atti relativi al porto Carlo Riva, innanzitutto siamo dispiaciuti per la città in generale e in particolare per tutti i lavoratori e le loro famiglie che direttamente o indirettamente gravitano sul Porto

Noi forze di opposizione, come Fincantieri, chiedemmo fin da subito di procedere con la revoca della concessione demaniale marittima e di procedere con una nuova gara per individuare il concessionario, ma l’amministrazione perse un anno di tempo, prima di iniziare la procedura di revoca.

Poi la revoca venne fermata e venne siglato il nuovo atto suppletivo.

Il Sindaco ad ogni occasione non ha mai mancato di garantire che procedendo con questa nuova figura del fiduciario, invece di indire una procedura ad evidenza pubblica, si sarebbero evitati ricorsi e accelerati i tempi.

Purtroppo per la Città le cose sono andate diversamente. I ricorsi ci potevano comunque essere ed infatti puntualmente sono arrivati.

In Consiglio Comunale il nostro voto, seppur favorevoli alla rimessa in funzione in sicurezza del porto, fu di astensione, perché troppe furono le criticità riscontrate nella gestione da parte della giunta in questa procedura .

Sulla bozza di atto suplettivo in discussione ci astenemmo per una serie di motivi :

✔Mancanza di certezze sui tempi: sia sulla data di inizio lavori, sia sulla durata dell’intervento;

✔ Irrisolto il problema dei posti da destinare al libero transito: pur avendolo richiesto per tempo, non è stato redatto un nuovo piano ormeggi che preveda i posti per il transito all’interno della concessione del porto, e non più nel porto pubblico, sottraendo spazio alle associazioni cittadine. Si poteva risolvere facilmente il problema nel nuovo atto, ma invece è stato tutto rimandato;

✔ Mancanza di integrazione con la città: manca la tanto promessa passeggiata sulla diga e non vi è nessuna tecnologia innovativa;

✔ Proroga concessione: benché venga indicata come data quella del 2056, la legge potrebbe ammettere una ulteriore proroga al concessionario a fronte dell’investimento sostenuto, e di proroga in proroga il Porto potebbe non ritornare in Pubbliche.

✔ Scarsa trasparenza ed informazione: abbiamo sempre dovuto sollecitare per essere informati su notizie che apprendevamo dai giornali.

Non fummo mai invitati, come Consiglieri di Opposizione, in tutto questo tempo a partecipare alle numerosi riunioni sulla faccenda porto.

Comunque i fatti parlano chiari: a 2 anni e mezzo dalla mareggiata il porto è ancora CHIUSO e ora è anche in balia dei ricorsi.