E’ accaduto alla stazione di Rapallo, poche decine di metri dopo la pensilina, in corrispondenza di un casotto delle Ferrovie. Una persona di cui si ignora non solo il nome, ma neppure il sesso, è morta; non investita dal locomotore, ma incastrata tra le vetture. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Rapallo e la polfer. Il treno procedeva in direzione Genova. Tra le ipotesi, la più logica sembra al momento quella di un gesto volontario.