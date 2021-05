Rapallo: park, nasce l’asse Carannante-Campodonico

Da Andrea Carannante, già candidato sindaco, riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo dalla stampa e apprezziamo la volontà di Mentore Campodonico Presidente del Consiglio Comunale di Rapallo di sposare la posizione di Andrea Carannante, già proposta in campagna elettorale sul ritorno dei parcheggi al Comune di Rapallo. Per una migliore gestione, per maggiori profitti, per aumentare posti di lavoro ed offrire un servizio migliore ai residenti e agli ospiti. Invitiamo il Presidente a far proseguire i fatti alle parole. Meglio tardi che mai. L’asse Campodonico/Carannante una vittoria del proletariato!