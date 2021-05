Rapallo: muro a rischio a San Martino di Noceto, sopralluogo

Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

L’amministrazione comunale dedica costante impegno anche al territorio frazionale. Insieme al presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, all’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e al consigliere alle frazioni Fabio Proietto infatti, ho appena concluso un sopralluogo presso San Martino di Noceto dove i residenti hanno prontamente segnalato una potenziale criticità. Il sopralluogo dei tecnici della città metropolitana di Genova e comunali non ha rilevato particolari pericoli, verranno comunque programmati interventi di disgaggiamento e consolidamento di un muraglione per impedire eventuali cadute di materiale sul manto stradale. Ringrazio gli intervenuti per l’attenzione rivolta al nostro territorio.