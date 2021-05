Rapallo: domenica “L’appetito vien…camminando!”

Dalla Cooperativa Dafne riceviamo e pubblichiamo

Domenica 23 maggio escursione guidata “L’appetito vien…camminando!”.

Panorami arte e storia tra San Michele di Pagana e San Massimo, con visita e degustazione all’Azienda Agricola Dolcefiorita: dalla chiesa di San Michele di Pagana, dopo aver visitato la misteriosa Torre anti-saracena di Pagana, saliremo sul crinale di San Lorenzo della Costa, tra panorami su Santa Margherita e su Rapallo, qui potremo ammirare la splendida chiesa e quindi scendere a San Massimo per sconosciute creuze fino a giungere all’Azienda Agricola Dolcefiorita dove faremo pausa pranzo a base di formaggi, torte salate, dessert ed altri freschi ed ottimi prodotti agricoli locali. Dopo aver effettuato la visita all’azienda agricola ed a tutti i suoi abitanti (capre, mucche, galline), continueremo la nostra escursione per visitare il poco conosciuto Lazzareto di Bana, il ponte medievale detto “Ponte Nuovo” ed infine le rovine dell’antico Monastero di Valle Christi, monumento nazionale italiano ed uno dei pochi esempi di architettura gotica in Liguria! Da qui arriveremo alla più vicina fermata bus per poter rientrare a Rapallo o in alternativa è possibile ritornare in centro città tramite una semplice camminata di circa 45 minuti.

L’appuntamento è alle ore 9.00 dalla chiesa di San Michele di Pagana (Rapallo).

Rientro: ore 17,00 circa.

Itinerario: San Michele di Pagana-San Lorenzo della Costa-San Massimo-Azienda Agricola Dolce Fiorita-Valle Christi

Difficoltà: escursione facile, adatta a famiglie

Equipaggiamento consigliato: scarponi da trekking (meglio se impermeabili, borraccia).

Costo a persona:

compresi aperipranzo e visita all’aagricola:

Adulti: 30 euro

Bambini: sino ai 12 anni (consigliata dagli 8 anni in su): 10 euro

Per maggiori informazioni sull’escursione, contattare il 347 908 8686

L’escursione è garantita con un minimo di 10 persone e un massimo di 15.

Prenotazione obbligatoria: compilando (uno per ogni partecipante) il form al seguente link: https://forms.gle/hnJipyB7YrUhvprr6