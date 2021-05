Rapallo: contenzioso Fincantieri, nominati i legali

Porto Carlo Riva di Rapallo, Esposto alla Presidenza della Repubblica di Fincantieri. La Giunta comunale ha assegnato l’incarico di tutelare il Comune agli avvocati Luigi Cochi e al professor Sergio Maria Carbone. Di seguito un sunto della delibera pubblicata integralmente sul sito de Comune. *****

Oggetto: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da “Fiom” Fincantieri Infrastructure Opere Marittime spa. Costituzione ed individuazione legali difensori

L ‘anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 09:30, in Rapallo nella Residenza Comunale. A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la giunta comunale.

Carlo Bagnasco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno come in oggetto. Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Anna Maria Drovandi.

La giunta comunale

Vista la proposta di deliberazione entro riportata; Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in atti; Dopo esame e discussione; Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo sotto riportato. Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

– Atto Suppletivo della concessione demaniale marittima n° 1666/1971, stipulato in data26/03/2021;Atteso che in data 17/05/2021 l’Ufficio Contenzioso ha provveduto a richiedere al competente Dirigente del Settore 6 – Gestione del Territorio, parere in merito alla costituzione in giudizio; Confermato dal Dirigente del Settore 6 – Gestione del Territorio, con parere del19/05/2021, l’interesse a resistere in giudizio, stante la complessità del tema oggetto di ricorso; Ritenuto, pertanto, di provvedere alla costituzione in giudizio e di individuare, quali legali difensori dell’Ente, l’Avv. Luigi Cocchi ed il Prof. Sergio Maria Carbone.

Verbale di Giunta N 123 di 19/05/2021.Genova, i quali hanno rilevato l’opportunità di provvedere, previa opposizione, a richiedere la trasposizione del giudizio in argomento nanti al Tar Liguria; Preso atto che del preventivo, dai medesimi formulato in relazione alle prestazioni necessarie all’espletamento del suddetto mandato, di Euro 10.000,00 oltre cpa al 4%, ed iva al 22%, pari a complessivi Euro 12.688,00, in ragione del 50% per ciascun legale,

DELIBERA

1. di costituirsi, per le ragioni sopra esposte, nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, assunto a Prot. N° 23149 del 15/05/2021, promosso da“FIOM”, Fincantieri Infrastructure Opere Marine S.p.A., per l’annullamento, previa sospensione, tra l’altro, dei seguenti atti:– Deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 22/12/2020 recante: “Porto Turistico di Rapallo – opere per la messa in sicurezza delle opere a difesa dell’abitato e dell’area portuale ai sensi dell’art. 14 della o.c.d.p.c. n. 558/2018 – approvazione delle modifiche al testo dell’atto suppletivo alla concessione demaniale marittima n. 1666/1971”;

– Deliberazione della Giunta Comunale n° 252 dell’11/12/2020 recante: “Modifica dell’atto suppletivo della concessione demaniale marittima n. 1666/1971 – proposta delle Società Porto Turistico Internazionale di Rapallo (PTIR) e Bizzi & Partners(B&P) di prevedere la figura del garante ausiliario – atto di indirizzo”;– Deliberazione della Giunta Comunale n° 156 del 5/08/2020 recante: “Proposta della Società Porto Turistico Internazionale di Rapallo (PTIR) sulle dichiarazioni ai fini della sottoscrizione dell’atto suppletivo della concessione demaniale marittima n. 1666/1971 – atto di indirizzo”;– Atto Suppletivo della concessione demaniale marittima n° 1666/1971, stipulato indata 26/03/2021;2.di individuare quali legali difensori dell’Ente, con ogni più ampia facoltà di operare nell’interesse del Comune, l’Avv. Luigi Cocchi ed il Prof. Sergio Maria Carbone,del foro di Genova.