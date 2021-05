Lunedì a Rapallo inizia la bonifica della spiaggia di San Michele dove qualcuno avrebbe gettato frammenti di amianto. Fortunatamente sono stati individuati ed è scattato l’allarme. Sono intervenuti gli organismi competenti e la spiaggia è stata recintata in attesa della bonifica che inizia in tempo record; la effettuerà una ditta specializzata. Contemporaneamente le indagini per capire chi ha gettato i frammenti; magari partendo da un possibile movente.

Le zone da bonificare perimetrate in rosso