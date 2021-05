Politica: Azzurro Donna cresce e si rafforza in Liguria

Da Alice Dotta, coordinatrice regionale Azzurro Donna Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Il movimento femminile di Forza Italia in Liguria cresce e si rafforza. Alice Dotta, coordinatrice regionale di Azzurro Donna, di concerto con il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, ha nominato Monica Cozzani responsabile regionale Azzurro Donna per il dipartimento Famiglia, Scuola e Formazione, Maria Luisa Galbiati responsabile regionale per il dipartimento Azzurro Donna Politiche Europee per le Pari Opportunità, e Mirella 0rgaIIo responsabile regionale Azzurro Donna per il Dipartimento Lavoro e Politiche Sociali.

“Ho accettato con entusiasmo e grande responsabilità la proposta di far parte della squadra Azzurro Donna Liguria. Famiglia, scuola e formazione sono temi che appartengono al quotidiano della mia attività di pedagogista. Penso alla politica come ad un laboratorio che favorisca la partecipazione delle persone”, dichiara Monica Cozzani.

“Ho accettato l’incarico in Azzurro Donna quale responsabile regionale per le Politiche Europee per le Pari Opportunità dopo essere stata candidata nella lista di Forza Italia alle ultime elezioni regionali. Continuerò il mio impegno nei valori fondanti della nostra realtà associativa, come sempre in particolare per le donne e i loro diritti, su tematiche che mi vedono convinta sostenitrice della necessità di applicare al meglio, nella nostra realtà nazionale e regionale, le occasioni che le politiche europee offrono”, afferma Maria Luisa Galbiati.

“Ho accettato con grande slancio e consapevolezza l’incarico di responsabile regionale Azzurro Donna per il dipartimento Lavoro e Politiche Sociali. Sono entusiasta di poter mettere a disposizione le mie esperienze professionali in questo ambito che è uno dei pilastri della nostra società, oggi più che mai in difficoltà a causa della pandemia. Desidero affrontare questa nuova sfida ponendomi in ascolto delle esigenze che provengono dal mondo del lavoro, facendomene portavoce attraverso proposte che possano intervenire concretamente nel risolvere le problematiche” dichiara Mirella Orgallo.

Il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco e la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Alice Dotta, certi della grande professionalità e capacità delle nuove responsabili, augurano loro buon lavoro.