Pignone: il Comune sarà “mediatore immobiliare”

di Guido Ghersi

Nel Comune di Pignone, guidato dal sindaco Ivano Barcellone, i proprietari di immobili che si rendono disponibili alla vendita per pochi euro o alla cessione gratuita, potranno contare sull’amministrazione comunale che ha fatto presente che per loro diventerà un “mediatore immobiliare” al fine di promuovere la cessione degli immobili del paese e, nel contempo, contrastare lo spopolamento in atto. Così, da martedì 15 giugno, le manifestazioni di interesse alla vendita o alla cessione gratuita saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Municipio e gli interessati all’acquisto potranno contattare il Comune (tel.0187 807002 – info@comune.pignone.sp.it) per essere messi in contatto con i proprietari.