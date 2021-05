Parco Portofino: “Se nazionale tante opportunità”

Da Valentina Carosini riceviamo e pubblichiamo

“Quello del Parco Nazionale di Portofino è un tema su cui serve un cambio di passo. Al di là delle prese di posizione politiche, bisogna riprendere una vera discussione. La Giunta smetta di frenare perché bisogna saper cogliere questa opportunità, che significa lavoro per i giovani, turismo, recupero del territorio e rilancio dopo la pandemia”.

Lo afferma il capogruppo del Pd Luca Garibaldi, dopo l’audizione di amministratori e associazioni questa mattina in IV Commissione del Consiglio regionale.

“Serve un salto di qualità nella discussione – prosegue Garibaldi – la Regione deve produrre uno studio completo spiegando quali sarebbero le potenzialità di un parco nazionale, le ricadute sul territorio, in termini di lavoro e ricchezza, crescita e sostenibilità. Chiederemo alla Giunta di operare in questa direzione nel più breve tempo possibile”.

“È necessario uno studio che valuti in modo scientifico gli impatti economici sociali e ambientali del passaggio del parco di Portofino da regionale a nazionale – commenta anche la consigliera della Lista Sansa Selena Candia – solo così si può aprire un vero dibattito con il territorio, gli amministratori, le associazioni e i cittadini. Fino ad ora la discussione è rimasta sul piano politico, per questo servono strumenti d’analisi in grado di valutare cosa sia meglio per il futuro del parco”.