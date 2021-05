Parco di Portofino: la posizione di “Cambiamo!”

Da “Cambiamo!” riceviamo e pubblichiamo

“Al di là delle belle parole di cui si riempie la bocca l’opposizione, la vicenda che riguarda la possibilità di trasformare il parco di Portofino da regionale a nazionale è ben più complessa e deve necessariamente tenere conto di tutte le sensibilità in campo, a partire dalle legittime istanze dei sindaci del territorio”.

Questa la presa di posizione del gruppo Cambiamo! in consiglio regionale, anche in risposta a quanto dichiarato dai consiglieri Luca Garibaldi (PD) e Selena Candia (Lista Sansa). “I due – proseguono i consiglieri arancioni – parlano di opportunità di lavoro, turismo e recupero del territorio, buttando nella più bassa polemica politica una questione che invece dovrebbe restarne al di fuori, essendo il nostro unico fine la tutela e la compenetrazione dei diversi interessi. Da tempo diversi Comuni, in particolare quelli confinanti con l’attuale Parco che sarebbe esteso, evidenziano come le problematiche collegate alla natura di un Parco nazionale costituirebbero un limite maggiore rispetto ai possibili benefici. L’ostacolo principale viene indicato nella governace che sarebbe centralizzata a Roma o a Bruxelles, senza il coinvolgimento delle comunità locali e quindi senza tenerne in considerazione le reali esigenze. Non si tratta di una contrarietà ‘per partito preso’, come qualcuno vorrebbe fare intendere: i sindaci sono i primi a voler tutelare il loro territorio e trattandosi di un’area di straordinario interesse ambientale e culturale è indispensabile una governace territoriale”.

“Il rischio – concludono i consiglieri di Cambiamo! – è che i potenziali benefici di tale trasformazione possano essere inferiori rispetto ai disagi che una scelta del genere potrebbe comportare. È un tema di cui bisogna ragionare senza estremismi, preconcetti e senza la volontà di farne una discussione meramente politica. Confidiamo che il PD e la Lista Sansa possano compiere finalmente questo salto di qualità”.