Lettere/ “‘Santa’, ma cosa accade a San Bernardo?”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

I cittadini di Santa che abitano nel quartiere di San Bernardo stanno purtroppo constatando come i lavori in corso di ristrutturazione siano in ritardo dalla data di consegna. Purtroppo prima hanno dovuto aspettare cinque anni che il cantiere disegnato entrasse in funzione, ora che i lavori sono iniziati e che sarebbero stati ultimati entro il 16.5.2021, non si vedono più lavoratori operativi. Ora bisogna chiedere all’amministrazione cosa sta succedendo, se il quartiere interessa loro, se si è trovata una soluzione al distributore di benzina chiuso ad inizio lavori. Mi rivolgo anche alla minoranza che siede in consiglio comunale affinché ci sia un’interrogazione su cosa sta accadendo.