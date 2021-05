Chiavari: sicurezza sul lavoro, a giugno corsi Ascom

Da Ascom Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Ascom Confcommercio Delegazione di Chiavari e Lavagna informa che per il mese di giugno 2021 ha calendarizzato i seguenti corsi che si svolgeranno presso la Delegazione di Corso Garibaldi 32/1 Chiavari:

In materia di sicurezza sul lavoro D.LGS. 81/08

Corso di aggiornamento Rspp responsabile servizio prevenzione e protezione svolgimento diretto datore di lavoro

Corso formazion4e sicurezza lavoratori base e relativo aggiornamento

Iin materia di igiene degli alimenti (DGR 793/2021 – REG CE 852/049 – DGR 332/2015

Hhccp base completo, allergeni e relativi aggiornamenti

Si ricorda che l’efficacia e l’efficienza della formazione acquistano sempre più importanza sia nei casi di infortunio sul lavoro, sia nei casi di verifica da parte degli organo di vigilanza.

Ascom Chiavari supporta le imprese negli obblighi formativi, di aggiornamento e documentali e consiglia vivamente di aggiornare la relativa formazione.

Il nostro ufficio è a disposizione per verificare la documentazione ed indicare gli adempimenti necessari per essere in regola, si pregano gli interessati di contattarci al numero 0185 309558 tutte le mattine escluso il mercoledì dalle 9.00 alle 11.30.