Chiavari: “Piscina Ravera, collocazione sbagliata e poche risorse”

Da Davide Grillo, Referente Meetup 5 Stelle Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione del comune di Chiavari ha deliberato la chiusura del centro poli sportivo piscina Ravera e palestra Figone. La struttura era da tempo sotto il controllo dei tecnici per cedimenti dei controsoffitti. Nel 2016 furono eseguiti dei lavori di manutenzione per problematiche simili. Ironia della sorte in un momento così atteso da tutti per la riapertura i cittadini di Chiavari devono rinunciare a questa attività e gli atleti delle società sportive per proseguire gli allenamenti dovranno rivolgersi ad altre strutture nel Tigullio con disagi per l’organizzazione. Nel cuore dei chiavaresi rimane ricordo della piscina agonistica del Lido(1939-2003) oggi in completo stato di abbandono. Nel 2000 l’amministrazione Agostino abbandonò i progetti necessari di ristrutturazione della piscina del Lido e decise la costruzione del palasport nel centro storico di Chiavari. Oggi come allora ci chiediamo se era proprio la zona opportuna per una struttura di questa tipologia anche perché in precedenza vi sorgeva il cinema Astor e il contesto era culturale e più attinente. Le amministrazioni che si sono susseguite a Chiavari hanno avanzato sempre un bilancio economico in attivo ma questo comporta che i denari sono stati sotto utilizzati e le opere eseguite hanno presentato delle criticità in tempi brevi oltre la piscina ricordiamo le strutture di legno Tech di un buon impatto estetico sia in passeggiata mare che lungo Entella che hanno subito un deterioramento con le conseguenti spese di riparazione, sicuramente andiamo incontro alla campagna elettorale quindi non mancheranno i progetti ma ci auguriamo che chiavaresi oltre la scelta inopinabile della futura amministrazione abbiano un occhio vigile sull’operato di chi sale sul carro dei vincitori. All’epoca chi faceva parte della giunta? I lavori che si stanno facendo attualmente saranno più duraturi o tra 15 anni bisogna rifarli?