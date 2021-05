Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martiri della Liberazione 131; telefono 0185 309694) riceviamo e pubblichiamo

Da venerdì 21 a mercoledì 26 maggio

Rifkin’s Festival

da venerdì a lunedì ore 15.30-17.30-20.45 / martedì ore 15.30-17.30 / mercoledì ore 20.45

Regia: Woody Allen – Con Gina Gershon, Christoph Waltz – Usa/Spagna, 2021 – 92′

La nuova commedia sull’amore di Woody Allen

Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro. Con il suo consueto surreale umorismo, Woody Allen mescola situazioni al limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico a tratti amare.

martedì 25 e mercoledì 26

Bansky – L’arte della ribellione

martedì ore 20.30 / mercoledì ore 15.15-17.30

Il film racconta l’artista a 360 gradi esplorando i riferimenti culturali dell’artista e indagando sulla sua misteriosa identità, interrogandosi anche sul valore economico dell’arte.

Giovedì 27 – riposo

