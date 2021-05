Chiavari: Fondazione Devoto, sabato consegna delle borse di studio

Da Andrea Gianelli, presidente della Fondazione Italiana Antonio Devoto, riceviamo e pubblichiamo

Sabato 22 maggio p.v. presso la Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari avrà luogo la cerimonia di consegna delle Borse di Studio per l’anno scolastico 2019/2020 da parte della Fondazione Italiana Antonio Devoto di Chiavari.

Verranno consegnate 79 borse di studio a ragazzi/e delle scuole elementari, medie e superiori del nostro comprensorio che hanno ottenuto ottimi risultati nel loro percorso scolastico.

La Fondazione trae origine dall’iniziativa del Conte Antonio Devoto, che dopo aver fatto fortuna in Argentina, decise di sostenere i ragazzi della sua terra d’origine offrendo loro la possibilità di trascorrere il tempo estivo presso la “colonia” fatta edificare ai piedi del Monte Zatta. A seguito dell’alienazione della colonia, una volta venuta meno la sua funzionalità, si diede vita alla Fondazione, attribuendo alla stessa il compito di sostenere i ragazzi di famiglie di non agiate condizioni economiche nel loro percorso di studi tramite l’erogazione di borse di studio.

“Anche quest’anno – dichiara il Presidente Andrea Gianelli – unitamente al Consiglio di Amministrazione abbiamo deciso di non far mancare il sostegno della Fondazione ai ragazzi del nostro territorio, consapevoli che la pandemia che stiamo vivendo ha messo a dura prova le disponibilità economiche delle loro famiglie. Gli eccellenti risultati che hanno ottenuto, nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato il mondo della scuola, meritano il nostro pieno e convinto riconoscimento, che si esprime attraverso l’erogazione di 79 borse di studio per complessivi Euro 14.000, che portano a circa Euro 65.000 l’ammontare complessivo dei premi corrisposti nel corso del mio mandato alla guida della Fondazione”.

Al fine di assicurare il pieno rispetto delle vigenti norme di contenimento della pandemia, la premiazione avverrà a partire dalle ore 9 in quattro distinte sessioni ad intervalli di un’ora.