Autostrade “Stop ai pedaggi se ancora disagi causa lavori”

Dallo staff dell’onorevole Roberto Traversi riceviamo e pubblichiamo

“Come ha ricordato anche il ministro Enrico Giovannini, la Liguria e le sue infrastrutture sono una priorità e non possiamo più permettere che i disagi a causa dei continui lavori ricadano sempre sui cittadini”, così in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Roberto Traversi in commissione Trasporti.

“Per questo motivo – aggiunge Traversi – ho presentato il 17 maggio scorso una proposta di legge perché gli automobilisti siano esentati dal pagamento dei pedaggi nel caso in cui i lavori di manutenzione si protraggano oltre i 7 giorni, causando inutili disagi all’utenza”.

“Leggendo i giornali, mi accorgo con stupore che l’on.le Raffaella Paita avrebbe fatto lo stesso. Un’ottima cosa, peccato che arrivi tardi. Piuttosto, potrebbe collaborare a un quadro di norme condivise che tutelino finalmente i cittadini e non più solo i concessionari. Sarà la benvenuta”, conclude il deputato M5S.