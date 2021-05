Zoagli: Giornata mondiale delle api, le iniziative

Dall’ufficio stampa dell’Associazione di Promozione Sociale “Che Prü” di Zoagli riceviamo e pubblichiamo

Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api, riconosciuta dalle

Nazioni Unite nel 2017, iniziativa lanciata tre anni prima dall’Associazione degli apicoltori sloveni.

Il 20 maggio è anche la data di nascita di Anton Janša (1734-1773), apicoltore sloveno, pioniere dell’apicoltura moderna e una delle più grandi autorità in materia di api. Inoltre a maggio, l’emisfero nord vede le api e la natura svilupparsi abbondantemente, mentre l’emisfero sud entra nell’autunno, quando i prodotti dell’alveare vengono raccolti e inizia la stagione del miele e dei suoi derivati.

L’Associazione di Promozione Sociale Che Prü vuole porre l’attenzione sull’importanza dell’impollinazione quale processo fondamentale per la

sopravvivenza dei nostri ecosistemi.

L’obiettivo è quello di rafforzare le misure volte a proteggere le api e gli altri impollinatori, che contribuiscono in modo significativo a risolvere i problemi legati all’approvvigionamento alimentare globale ed eliminare la fame nei paesi in via di sviluppo.

APS Che Prü vuole celebrare questa giornata con delle iniziative rivolte ad un ampio pubblico: dai più piccoli, ai più grandi; dai professionisti di settore agli appassionati.

In collaborazione con Cristian Martinelli (Mi&Lè), apicoltore di Zoagli, dedicheremo un momento ai bambini nel pomeriggio e la sera saremo tutti invitati all’apertura del suo nuovo spazio: Mi&LèLab. Un luogo d’incontro dedicato agli apicoltori e agli appassionati ma anche per chi volesse semplicemente informarsi grazie alla Biblioteca delle Api: un angolo del laboratorio dedicato alla lettura di settore che sarà accessibile a tutti coloro vorranno approfondire il tema con la possibilità prendere in prestito i libri. Si tratta di un progetto in progress: per chi volesse è invitato a donare un libro, in qualsiasi lingua, inerente al mondo delle api e dell’apicoltura, da testi scientifici a romanzi e ancora libri rivolti ai ragazzi.

Cristian Martinelli

A sostegno della nostra iniziativa, Lorenza Zambon, attrice giardianiera impegnata in esperimenti di “ibridazione” del teatro con la sua passione, per le piante, i giardini e i paesaggi, in una variegata pratica di teatro-fuori-dai-teatri. Autrice di pubblicazioni dedicate alla natura, al teatro e al giardinaggio e ancora ideatrice del festival Naturalmente Arte il primo festival italiano dedicato appunto al rapporto tra il teatro e la natura.

Gli appuntamenti della Giornata Mondiale delle Api a cura di APS Che Prü in collaborazione con Apicoltura Mi&Lè e con il patrocinio del Comune di Zoagli:

– Dalle 16.00 alle 17.00 Piazza XVII Dicembre

Il mondo delle api Apicoltura Mi&Lè, Cristian Martinelli illustrerà ai più piccoli gli strumenti del mestiere, i segreti dell’apicoltore e le piante millifere importanti per il sostentamento degli insetti impollinatori.

Accesso libero, si prega di rispettare le misure vigenti Covid-19.

Per l’occasione sarà possibile gustare il gelato di yogurt variegato al miele

creato ad hoc e offerto da Gelateria Simonetti in collaborazione con Mi&lè,

Via XX Settembre 1, Zoagli.

– Dalle 19.00 alle 19.15 circa – via C. Colombo 7

Fra Noi e le Api, il Fiore intervento di Lorenza Zambon piece teatrale di 6′.

Si consiglia la puntualità, accesso libero, si prega di rispettare le misure vigenti Covid-19.

– Dalle 19.15 apertura Mi&LèLab – Via Aurelia 160

Presentazione Biblioteca delle Api, iniziativa dona un libro

Cocktail a base di miele e polline ideato da Caterina Clausetti.

Sarà possibile tesserarsi all’APS Che Prü.

Si prega di rispettare le misure vigenti Covid-19 ad ingresso contingnetato.

Selezione di piante mellifere offerte da Il Geranio Srl di Marco Fenelli