Sestri: Riviera International Film Festival, il programma completo

Prende sempre più forma la quinta edizione del Riviera International Film Festival di Sestri Levante, la rassegna del cinema indipendente dedicata ai registi under 35 e alle tematiche ambientali nata, nel 2017, da un’idea del produttore Stefano Gallini Durante. Come è noto, il Festival di quest’anno si articolerà su più fronti: online, dove dal 20 maggio saranno visibili in streaming i dieci film e gli altrettanti documentari in Concorso, a Sestri Levante al Cinema Ariston, che ospiterà le proiezioni a partire dal 24 maggio, e in piazza Giacomo Matteotti, tra la Baia del Silenzio e la Baia delle Favole, dove, da venerdì 28 fino al gran finale di domenica 30 maggio, andranno in scena incontri e masterclass d’eccezione con ospiti internazionali – fra i quali il premio Oscar Kenneth Lonergan, che sarà anche Presidente di Giuria – e le premiazioni.

Per 7,99 euro sarà possibile acquistare su MYmovies il pass con cui guardare tutti i film e i documentari in gara, secondo questo calendario di uscita (ciascuna pellicola rimarrà online per 48 ore):

· Giovedì 20 maggio: “Spagat” (Film), dalle 14 (fino alle 14 del 22/5); “Envoj: Shark Cull” (Doc), dalle 21 (fino alle 21 del 22/5).

· Venerdì 21 maggio: “Kingdoms of Fire, Ice & Fair Tales” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 23/5); “A Perfectly Normal Family” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 23/5).

· Sabato 22 maggio: “A Riveder le Stelle” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 24/5); “German Lessons” (Film), dalle 18 (fino alle 18 del 24/5); “Eden” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 24/5).

· Domenica 23 maggio: “The Magnitude of All Things” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 25/5); “A Stormy Night” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 25/5).

· Lunedì 24 maggio: “Citizen Nobel” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 26/5); “The Whaler Boy” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 26/5).

· Martedì 25 maggio: “Meat the Future” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 27/5); “Model Olimpia” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 27/5).

· Mercoledì 26 maggio: “As Far as I Know” (Film), dalle 14 (fino alle 14 del 28/5); “Anne at 13,000 ft” (Film), dalle 21 (fino alle 21 del 28/5).

· Giovedì 27 maggio: “Bula” (Film), dalle 14 (fino alle 14 del 29/5); “Newtopia” (Doc), dalle 18 (fino alle 18 del 29/5); “Nuclear Forever” (Doc), dalle 21 (fino alle 21 del 29/5).

· Venerdì 28 maggio: “Current Sea” (Doc), dalle 14 (fino alle 14 del 30/5); “Wood” (Doc), dalle 18 (fino alle 18 del 30/5).

Film e documentari saranno proiettati anche in sala, al Cinema Ariston di Sestri Levante (via Eraldo Fico, 12) dal 24 al 28 maggio. Questo il calendario:

· Lunedì 24 maggio: 14,30 sala 1 “The Whaler Boy” (Film); 15,30 sala 2 “Wood” (Doc); 17,00 sala 1 “Spagat” (Film); 17,30 sala 2 “Citizen Nobel” (Doc).

· Martedì 25 maggio: 14,30 sala 1 “Anne at 13,000 ft” (Film); 16,00 sala 2 “Kingdoms of Fire, Ice & Fair Tales” (Doc); 17,15 sala 1 “Eden” (Film); 18,00 sala 2 “The Magnitude of All Things” (Doc).

· Mercoledì 26 maggio: 14,30 sala 1 “A Perfectly Normal Family” (Film); 15,30 sala 2 “Envoj: Shark Cull” (Doc); 17,00 sala 1 “German Lessons” (Film); 17,30 sala 2 “Meat the Future” (Doc).

· Giovedì 27 maggio: 14,30 sala 1 “A Riveder le Stelle” (Doc); 15,30 sala 2 “Newtopia” (Doc); 16,30 sala 1 “As Far as I Know” (Film); 17,30 sala 2 “Current Sea” (Doc).

· Venerdì 28 maggio: 10,30 sala 1 “Model Olimpia” (Film); 14,30 sala 1 “A Stormy Night” (Film); 15,30 sala 2 “Nuclear Forever” (Doc); 16,00 sala 1 “Bula” (Film).

Il costo dei biglietti è di 5 euro per ciascun film e 3 euro per i documentari. Il ricavato delle proiezioni in sala sarà interamente devoluto al Cinema Ariston.

Infine, le Masterclass saranno ospitate nella tensostruttura che verrà allestita in Piazza Giacomo Matteotti e per le quali è possibile riservare il proprio posto (gratuito) sulla piattaforma Eventbrite.it.

Chi non potrà assistere di persona alle Masterclass, può seguirle anche in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Festival:

· Venerdì 28 maggio: ore 14,30 Mokadelic e Flipper Music: “Sinergia tra emozioni, musica e immagini”; ore 16,30 Ada Bonvini: “Il lavoro del produttore”;

· Sabato 29 maggio: ore 11,30 Andrea Crosta: “Documentari e film, strumenti per migliorare il mondo”; ore 14 Carlo Carlei: “La regia nell’epoca della sua riproducibilità in streaming”; ore 16,30 Kenneth Lonergan: “La storia nel cinema di oggi e nel passato”;

· Domenica 30 maggio: ore 11,30 Eric Kopeloff: “Le grandi produzioni cinematografiche americane”.

Per tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale su ogni aspetto del Riviera International Film Festival si rimanda al sito web ufficiale www.rivierafilm.org

Il Riviera International Film Festival è sostenuto da Regione Liguria, Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi srl. Un ringraziamento anche alla Consulta del Turismo del Comune di Sestri Levante.

Si ringraziano inoltre per il supporto Duferco Energia, Ambrosi, Hotel Vis a Vis e Molteni&C/Dada.