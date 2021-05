Regione: domani in commissione Parco Portofino e caccia

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni



4° Commissione: Territorio; Ambiente Seduta in videoconferenza

Giovedì 20 maggio 2021, alle ore 9.30

argomento:

– Approfondimento in merito all’iter istitutivo del Parco Nazionale di Portofino.

Sull’argomento si svolgerà l’audizione dei rappresentanti dell’Ente Parco regionale di Portofino, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, di Italia Nostra, WWF, Legambiente, Fridays For Future, Tutti per il Parco -Comitato per il Parco Nazionale di Portofino, Cordinamento per il Parco Nazionale di Portofino, dei Comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Recco, Rapallo, Coreglia Ligure, Zoagli, Chiavari, Leivi, San Colombano Certenoli, Cicagna, Tribogna, Avegno, Uscio, Sori, Pieve Ligure, Bogliasco, Lumarzo, Bargagli, Genova.

*****

3° Commissione: attività produttive; Cultura; Fornazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

giovedì 20 maggio 2021 – alle ore 15

ordine del giorno:

Proposta di deliberazione 12: Approvazione del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria.