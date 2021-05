RASSEGNA STAMPA. Hotel, ora fioccano le prenotazioni

Oggi, mercoledì 19 maggio, auguri a Pietro. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: incassare (sistemare in una o più casse per trasporto o conservazione; realizzare a titolo di introito; incassare mantenendo integre le proprie capacità di resistenza o reazione; inserirsi in un apposita cavità. Proverbi: “A veste logorata, poca fede vien prestata”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Aperture: “Green pass il risveglio degli hotel, fioccano le prenotazioni”; “Balneari pronti a ripartire, ora sperano nel bel tempo”; “Palestre pronte al ritorno, ma aspettiamo i ristori”. Emergenza covid:”Dodici nuovi positivi nell’Asl 4 dove i ricoverati scendono a 14; “Asl 4, ieri inoculati 943 vaccini”.

Sestri Levante: il progetto “albero” pronto a sbocciare. Sestri Levante: “A-12 disagi non finiti, stop ai pedaggi durante i lavori”. Sestri Levante: lavori prolungati nella Baia delle favole, protestano i pescatori. Casarza Ligure: “EcoNet in Regione”. Lavagna: l’attualità di Dante vista dagli studenti. Chiavari: via Bontà, palazzo al posto dell’autosilo. Chiavari, commercio, uniti si resiste anche alle prove più difficili. Chiavari: laboratorio Mab, l’Istituto Tecnico sul podio nazionale. Chiavari: via Trieste, l’area comprata dalla Pix development; ancora ignota la destinazione. Chiavari: cede carreggiata a Caperana alta. Chiavari: squadra speciale metropolitana per spazi scolastici. Chiavari: Mondiali Qatar e morti bianche. Leivi-Zoagli: società partecipate, la Corte dei Conti assolve i consiglieri.

Rapallo: amianto sulla spiaggia, cantiere per bonifica. Rapallo: violenza donne, apre uno sportello.

Camogli: via le barriere, un ascensore in stazione. Recco: Privitera ricorda Battiato. Recco: concorso fotografico, successo di Pedemonte, premiato anche Gamba.