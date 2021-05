Rapallo: turismo, il 27 incontro con Gianni Berrino

Dal Circolo Fratelli d’Italia Territoriale Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La ripartenza del turismo a Rapallo dopo la crisi dovuta alla pandemia, che ha duramente colpito un comparto fondamentale per la nostra città, sarà oggetto di un incontro previsto per giovedì 27 maggio alle ore 17, tra l’Assessore Regionale Gianni Berrino, Assessore Turismo, Lavoro, Traporti e i rappresentanti dell’Associazione Albergatori Rapallo-Zoagli, Assobalneari, Assormeggi.

L’appuntamento, organizzato dal Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo, si svolgerà all’American Bar Rosa dei Venti, Via Marsala 41, sul lungomare di Rapallo vicino al Chiosco della Musica.

“Questo è il primo di una serie di appuntamenti in programma rivolti al nostro territorio, e non a caso cominciamo parlando di turismo, risorsa fondamentale per la nostra città e vero motore economico e sociale per la ripartenza” dice Gianni Arena Presidente del Circolo Territoriale FdI Rapallo, organizzatore dell’evento.

“Ringraziamo la disponibilità dei Dirigenti di Fratelli d’Italia, costantemente impegnati in prima persona ad ascoltare le esigenze del territorio e portarne le istanze nelle sedi istituzionali. Da sempre il partito di Giorgia Meloni è al fianco degli operatori del turismo per difendere i loro diritti”. “Ricordiamo, solo per citarne una, l’ultima delle tante battaglie dell’Assessore Berrino che ha ottenuto un’importante apertura dal Ministro Garavaglia alla proposta di ridurre di un metro la distanza tra un ombrellone e un altro, permettendo di recuperare il 10 per cento dei posti in più sulle spiagge”. Conclude Arena.

Introducono:Matteo Rosso (Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia), Daniela Colombo (Responsabile regionale Turismo di Fratelli d’Italia), Costanza Bianchini (Responsabile regionale Demanio marittimo e Imprese balneari di Fratelli d’Italia), Gianni Arena (Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo).

Si ringraziano Giacomo Carpi, Vicky Ratto e Angelo Siclari per la collaborazione. L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti e si terrà in esterno e nel rispetto delle normative anti Covid

Gianni Arena

Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo