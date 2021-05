Rapallo: sì della giunta ai centri estivi gestiti da Agorà

Dall’ufficio stampa del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

La giunta comunale ha approvato stamane gli indirizzi per lo svolgimento dei centri estivi comunali, che verranno organizzati dal Consorzio “Agorà”.

I centri si terranno da lunedì 5 luglio a venerdì 27 agosto. A partire da lunedì 24 luglio, le persone interessate potranno reperire sul sito istituzionale del Comune di Rapallo (www.comune.rapallo.ge.it) il modulo per effettuare la preiscrizione. Nel modulo, le famiglie potranno indicare le proprie esigenze (orari, numero di settimane per cui necessitano nel servizio…), che serviranno per organizzare e gestire al meglio il servizio, anche in base al numero degli interessati.

Le famiglie che avranno effettuato la preiscrizione online saranno contattate direttamente dagli operatori del Consorzio Agorà. Nell’occasione, verranno comunicate le modalità di svolgimento del servizio e i costi.