Rapallo: porto Riva, Fincantieri chiede il blocco dei lavori

Fincantieri si è rivolta alla Presidenza della Repubblica. Ha presentato un ricorso contro la società di Davide Bizzi che gestisce il porto Riva, chiamando in causa anche il Comune di Rapallo, per essere stata esclusa dalla costruzione del porto. Il vecchio direttivo della Porto Turistico internazionale Riva voleva fosse la Fincantieri a realizzare la ricostruzione della diga. Bizzi, prima di assegnare i lavori per la ricostruzione del molo foraneo e della massicciata, da privato, aveva chiesto preventivi a diverse ditte tra cui Fincantieri scegliendo alla fine la la Savarese Costruzioni di Antonio Savarese che ha iniziato a lavorare. E’ intanto in corso una riunione tra il sindaco Carlo Bagnasco, dirigenti e legali del Comune.

Carlo Bagnasco e Davide Bizzi