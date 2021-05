Rapallo: ponte mobile, processo d’appello in tribunale

Il ponte mobile sul torrente Boate a Rapallo, continua a crere problemi, almeno di natura finanziaria. La “Ingegneri Patscheider & Partner S.r.l.” ha fatto ricorso in appello contro la sentenza di primo grado (n.1486/2020) per ottenere “l’accertamento e la dichiarazione di effettiva prestazione dell’attività professionale svolta e condannare la Civica Amministrazione al pagamento di complessivi € 119.464, per onorari ed accessori, o alla somma maggiore o minore che risulterà determinata dai giudici, maggiorata di interessi dal dì del dovuto sino al saldo, nonché la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.

La “Ingegneri Patscheider & Partner S.r.l.” aveva inteso ottenere da parte dell’Amministrazione Comunale il pagamento della somma di complessivi 259.409 euro per onorari ed accessori, relativamente alle opere a suo tempo commissionate dal Comune di Rapallo per la realizzazione del ponte mobile in corrispondenza di Piazza Cile.

In giudizio, il Comune, era stato assistito dal professor avvocato Mario Alberto Quaglia e la controparte si è vista respingere tutte le domande proposte con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

Alla luce della nuova iniziativa proposta dalla “Ingegneri Patscheider & Partner S.r.l.”, l’amministrazione comunale conferma l’interesse a resistere in giudizio, vista la sentenza di primo grado che già ha riconosciuto l’infondatezza delle richieste ora reiterate in sede di appello.

La giunta ha ritenuto di avvalersi ancora per la rappresentanza e la difesa dell’Ente del professor Mario Alberto Quaglia. Con un preventivo di spesa, pari a complessivi euro 14.545,96. Risulta opportuno, “per ragioni di ordine meramente processuale”, l’affidamento del mandato disgiunto anche all’avvocato Elena Avolio dello studio Legale Quaglia Gaggero., senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.