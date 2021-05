Pallanuoto M/ Sabato il Sori affronta il Brescia

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di

Simone Mora

Dopo aver fallito un match point contro Como, il Sori ha l’opportunità di rimediare. Qualora i lariani dovessero perdere contro il Bologna e i soresi, impegnati alle 18.30 a Mompiano contro Brescia Waterpolo, dovessero fare almeno un punto, ciò basterebbe a scalare una posizione. Usare il condizionale è d’obbligo. Gara difficile, contro un avversario ostico, che all’andata ha già dato del filo da torcere ai ragazzi di De Ferrari. I lombardi hanno un solo risultato a disposizione per non rischiare di veder infranto il sogno play off, al momento certificato da una seconda posizione occupata con merito.

Il Sori dovrà usare la gara per abituarsi a tenere alta la concentrazione per tutti i quattro tempi, anche in ottica play out, dove sarà vietato ogni tipo di distrazione.

Partita difficile per i granata, che darà modo al mister, squalificato, di provare alcune situazioni e di cercare di limare soprattutto alcuni errori difensivi sfruttando al contempo le occasioni in attacco, che con Como sono state sciupate il più delle volte grossolanamente, più per demeriti che per bravura dell’avversario.

Ci sarà ancora molto spazio per i giovani, che avranno l’occasione di aumentare il loto minutaggio, ma l’obiettivo rimane uno, fare una bella partita e cercare di fare punti.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Brescia Waterpolo.