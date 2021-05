Pallanuoto M/ Finale scudetto, ‘Pro’ beffata allo scadere

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo

Cade in casa la Pro Recco nella gara 1 di finale Scudetto: a Punta Sant’Anna vince il Brescia 8-9 che trova il gol decisivo con Vlachopoulos a tre minuti e 45 secondi dalla fine, condannando Ivovic e compagni alla prima sconfitta stagionale.

Pro Recco in vantaggio con Di Fulvio il cui tiro improvviso sorprende il portiere ospite per l’1-0 dopo 46 secondi di gioco. Bijac mura Alesiani alla prima superiorità, Del Lungo blocca gli attacchi biancocelesti ma non può nulla sul diagonale di Luongo che sfrutta il primo uomo in più a 70 secondi dalla sirena (2-0). Alla quarta superiorità anche il Brescia trova la via del gol con Vlachopoulos: è il 2-1 con cui si chiudono i primi otto minuti.

I ragazzi di Hernandez vanno sul 3-1 con l’avanzata vincente di Echenique che batte Del Lungo sul palo corto. Brescia che torna in scia con una doppia superiorità che Nikolaidis sfrutta girando dal centro a due minuti e quindici secondi dal cambio campo. Il pareggio arriva a 44 secondi dalla sirena con la beduina di Renzuto che vale il 3-3. L’equilibrio dura però lo spazio di un’azione perché il braccio mancino di Echenique non dà scampo al portiere bresciano per il 4-3 che chiude il quarto.

Avvio di terzo tempo scoppiettante con il tocco sottomisura di Alesiani, in superiorità, annullato dalla girata vincente di Aicardi per il 5-4. Bijac è mostruoso sul rigore di Renzuto, ma nulla può sul gol di Lazic che sfrutta il terzo fallo di Figari. La Pro Recco fatica in superiorità, ma trova due volte il vantaggio con Figlioli, da posizione 4, e con il diagonale di Ivovic; vantaggi sempre cancellati da altri due rigori questa volta trasformati da Vlachopoulos che alla terza sirena inchioda il punteggio sul 7-7.

Penalty che dopo un minuto di gioco viene assegnato anche alla Pro Recco: lo conquista Ivovic e Figlioli non sbaglia (8-7). È una partita tiratissima, Dolce a metà tempo pareggia, poi Vlachopoulos cala il poker in superiorità per il primo vantaggio lombardo a tre minuti dalla. Bijac nega due volte il +2 del Brescia. Dall’altra parte del campo Del Lungo stoppa la superiorità di Figlioli: non c’è più tempo, la Pro Recco cade alla prima in casa.

“Sapevamo che la gara di Coppa Italia non era un test attendibile, la vittoria del Brescia di oggi è meritata: sono stati più cattivi di noi, quando abbiamo avuto l’occasione di staccarci non lo abbiamo fatto e loro sono sempre rimasti in partita – afferma il presidente Maurizio Felugo -. La tensione si è fatta sentire, ma domani abbiamo un’altra occasione per reagire”.