Lavagna: “Diga Perfigli, parola fine sul progetto”

Circolava da tempo il sospetto, ma solo oggi si può confermare con

certezza che non è mai entrato in vigore l’Accordo di programma che

sarebbe intervenuto il 27 novembre 2013, nella sede regionale di

Genova, tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comuni di Carasco,

Chiavari, Cogorno e Lavagna per l’attuazione del progetto integrato di

riqualificazione urbana relativo alla riorganizzazione del sistema

viario – infrastrutturale della piana del fiume Entella, connesso con

le opere di difesa idraulica dell’area e relativo al tratto posto a

monte del ponte della Maddalena (c.f.r. due doc. allegati).

Ciò perché il procedimento amministrativo non è risultato completato,

a norma di legge, mediante l’approvazione, con provvedimento

formale, dell’Accordo stesso da parte del Presidente della Regione

con conseguente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Liguria (BURL).

La predetta circostanza non è indifferente, ma anzi è pregna di

conseguenze, non solo per gli ideati interventi pubblici a monte del

ponte della Maddalena ma anche per quelli a valle del ponte stesso,

fino allo sfocio a mare dell’Entella.

Conseguenze che scolorano l’intera progettazione degli interventi di

valle (vulgo: Diga Perfigli) dichiaratamente ancillari agli

interventi di monte, così come è “da sempre” pubblico e notorio e

comunque

Un grattacapo quindi in meno per il Sindaco di Lavagna, poiché non

dovrà più andare alla ricerca di cavilli legali per svincolarsi da

quell’accordo-capestro che tanto l’ha afflitto e che mai è entrato in

vigore.

Spianata così la strada, non dovrebbero esserci altri ostacoli ad

avvalersi della normativa vigente per risolvere i dissensi in seno

alla conferenza dei servizi e porre così finalmente la parola fine

alla vicenda della diga Perfigli.