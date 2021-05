Lavagna: “Diga Perfigli, il sindaco è a un bivio”

Da Giovanni Melandri, Comitato “Giù le fiamme dal fiume Entella” riceviamo e pubblichiamo

Dopo il provvedimento di convocazione, da parte della Città metropolitana di Genova, della Commissione per l’aggiudicazione della gara relativa ai avori di mitigazione idraulica sul fiume Entella, consistenti principalmente nei noti muraglioni d’argine, il tempo si è fatto breve.

Inutile attendersi un ripensamento da parte della Città metropolitana che, invece, sta completando velocemente l’iter procedurale per la partenza dei lavori.

Più che mai la partita sta nelle mani del Sindaco di Lavagna che potrebbe fare adesso, quanto da tempo viene chiesto, di ritirare l’adesione del Comune di Lavagna dall’accordo di programma relativo all’esecuzione di tali interventi.

Probabilmente, se lo facesse, sarebbe seguito anche da altri Sindaci, ad incominciare da quello di Chiavari.

Certo, ciò comporta una precisa responsabilità, specie in caso di eventi alluvionali, per i quali potrebbe essere incolpato. Per quanto nessuno conosca il futuro, a memoria d’uomo, il fiume Entella non ha causato né danni rilevanti, né, tanto meno, perdite di vite umane, diversamente da rivi minori, che si sono dimostrati più pericolosi.

D’altra parte, non effettuare il passo della revoca significa assumersi la responsabilità di uno sfregio permanente al territorio lavagnese e non solo.

Un tale atto di coraggio sarebbe meritevole del massimo apprezzamento da parte di tutti, viceversa, il Sindaco di Lavagna dovrebbe assumersi la responsabilità di non averlo fatto, fallendo così ho uno degli obiettivi più importanti del suo mandato.