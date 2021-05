Lavagna: “Dante, un compagno di viaggio per i nostri ragazzi”

Dal consiglio direttivo di Futura aps riceviamo e pubblichiamo

Incontro conclusivo di Futura aps Lavagna su “Il linguaggio di Dante: la selva oscura, la scuola e la speranza”- Martedì 18 Maggio 2021

Martedì 18 Maggio h. 10.00 in streaming é stato proposto dall’Associazione FUTURA l’ultimo incontro di questo anno culturale. Il tema trattato verteva su “Il Linguaggio di DANTE: la selva oscura, la scuola e la speranza” trasmesso in piattaforma e registrato sul canale YT https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna

L’iniziativa rientrava tra gli eventi del corso di “ Comunicazione e Media”, tenuto dal docente Roberto Pettinaroli e la relatrice é stata Anna Pettinaroli che ha introdotto il Sommo poeta ma soprattutto ha sollecitato gli studenti del Liceo Marconi Delpino di Chiavari e del Liceo Galileo Galilei di Macomer, protagonisti dell’edizione 2021 dei Colloqui Fiorentini, a far capire come Dante riesca ancora oggi a parlare alla vita dei giovani e che cosa essi abbiano scoperto lavorando sulla sua opera.

La vera novità di questo incontro è stato il fatto che i ragazzi hanno risposto in modo spontaneo, autentico e deciso ed hanno rappresentato veramente l’aria nuova, guidati da adulti appassionati, che danno loro credito.

Tutti i relatori adulti, facendo riferimento all’esperienza dantesca hanno sottolineato che Dante è autore del popolo, di tutti quindi, tramite una scommessa sulla lingua. Una comunicazione per tutti e i ragazzi lo hanno capito a tal punto che si sono messi a dialogare con un autore e un’opera attualissima e lo hanno sentito amico. Un compagno di viaggio, sempre pronto a impegnarsi , nonostante le avversità delle situazioni, in un viaggio continuo, come quello della vita di ognuno di noi , che non lascia indietro nessuno, come la didattica inclusiva delle nostre scuole, sempre attente ai più capaci ma anche e soprattutto ai più fragili!

Per Futura è stato un momento alto, con un grande messaggio partito dai ragazzi, dai docenti e dalla dirigente scolastica che ci spinge a tenere sempre alta l’attenzione verso la scuola, in tutti i sensi, perchè quello è il vero domani dell’umanità!

Concludere l’anno culturale così per FUTURA non c’era modo migliore e il proposito è quello di creare in seguito tante altre occasioni come questa.