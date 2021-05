Gattorna: Coldiretti e Croce Rossa in aiuto di famiglie in difficoltà

Dall’ufficio stampa della Croce Rossa di Gattorna riceviamo e pubblichiamo

La Croce Rossa di Gattorna sostiene la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà realizzata dalla Coldiretti Genova

Si è svolta la consegna di generi alimentari donati dalla Coldiretti Genova alla Croce Rossa di Gattorna per sostenere le famiglie che purtroppo si trovano in difficoltà a causa della crisi generata dalla pandemia.

Il Presidente della Croce Rossa di Gattorna Paolo Boccardo informa che: “Ringrazio di cuore la Coldiretti Genova e, in particolare, il Presidente della Coldiretti Genova Luca Dalpian, il Vice Presidente Paolo Corsiglia e il Direttore Francesco Goffredo che si sono attivati per realizzare questa iniziativa benefica e sociale. Rivolgo un particolare ringraziamento al nostro volontario della Croce Rossa Paolo Corsiglia che, con generosità e spirito di abnegazione, ormai da tempo ci sostiene e supporta tramite questa utile e importante consegna di generi alimentari che rappresentano un grande sostegno per chi purtroppo, in questo delicato periodo, si trova in situazioni di difficoltà. La sinergia e la collaborazione organizzativa e di intenti con la Coldiretti Genova prosegue ormai da molti anni e siamo soddisfatti di poterci avvalere di professionisti e di cibo di qualità che forniscono un valore aggiunto a queste iniziative solidali in grado di unire sempre di più fra loro i cittadini verso intenti di solidarietà condivisa. Realtà come quelle rappresentate dalla Coldiretti devono essere sempre più valorizzate e ampliate in quanto sono sostenute da valori e ideali volti al miglioramento e al sostegno del bene comune, così come ci mostra con il suo alacre lavoro sociale Paolo Corsiglia, esempio virtuoso di una volontà profusa al raggiungimento di un bene condiviso nella società. Ritengo che in questo difficile momento storico sia fondamentale esperire forme di aiuto e sostegno condiviso che indicano un forte esempio da seguire e un insegnamento per i giovani che si avvicinano alle esperienze di sostegno solidale e intervento medico attuate dalla Croce Rossa”.

Nella foto il Vice Presidente Coldiretti Paolo Corsiglia e Presidente Croce Rossa Paolo Boccardo