Cinque Terre: il Parco celebra la settimana della natura

di Guido Ghersi

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, presieduto dalla giornalista Donatella Bianchi, che è anche presidente nazionale del Wwf Italia, fino a lunedì 24 maggio, organizza una serie di eventi per la settimana della natura. Si tratta di appuntamenti all’aria aperta e in remoto, attraverso la molteplice rete sentieristica per scoprire insieme il connubio tra bellezza e biodiversità custoditi in questo territorio. Tra i principali obiettivi del C.e.a. vi sono la promozione della conoscenza scientifica del territorio del Parco e della A.m.p. (Area Marina Protetta), lo sviluppo di progetti scientifici e l’implementazione di azioni svolte alla sensibilizzazione di residenti e turisti, rispetto all’ambiente.