Chiavari: si alza il sipario su Calata Ovest, le iniziative

Da Marina Chiavari – Calata Ovest riceviamo e pubblichiamo

Sabato si alza il sipario sulla stagione a Marina di Chiavari – Calata Ovest con la mostra personale di Margherita Chalambalakis

Sarà una mostra d’arte a dare avvio al calendario delle manifestazioni 2020/2021 di Marina di Chiavari_Calata Ovest. Allestita negli spazi dei nuovi uffici del marina resort del Gruppo Marinedì (molo di sottoflutto) la personale di Margherita Chalambalakis, intitolata “Shhh… quando il silenzio si riempie di emozioni” sarà inaugurata sabato, 22 maggio, alle 18.00.

<Quello con la cultura è un percorso che abbiamo iniziato già due anni fa qui a Chiavari e che intendiamo potenziare – spiega l’amministratore delegato di Calata Ovest, Eugenio Michelino – creando ponti, attraverso il linguaggio universale dell’arte e della cultura, tra il porto e la città, tra il cittadino e il viaggiatore, in uno scambio continuo di idee, suggestioni ed esperienze. La collaborazione con Margherita Chalambalakis proseguirà con una serie di altre iniziative, alle quali stiamo lavorando e che regaleranno ai nostri ospiti e ai chiavaresi appuntamenti molto interessanti, innovativi e anche con uno sguardo internazionale>.

Margherita Chalambalakis, anno 1980, nata e cresciuta in Liguria, dopo gli studi classici frequenta la facoltà di architettura, con indirizzo scenografia, presso la Sapienza di Roma, tornata a Genova frequenta un corso di scenografia e costume con Bruno Cereseto e Paola Ratto , fonda l’Associazione Spazio Mec, nata dalla sua grande passione per l’illustrazione e frequenta vari corsi di specializzazione e workshop con grandi nomi dell’illustrazione. Un po’ per gioco si dedica agli acquerelli, che diventano il suo mezzo espressivo preferito. Le sue atmosfere lasciano libero spazio all’immaginazione. In ogni suo quadro, caratterizzato dalla presenza quasi costante del suo colore principale, il Blu Indigo, ritroviamo il suo animo, che volge sempre lo sguardo verso orizzonti ampi, pervasi da una calma apparente ma che trasmettono sensazioni intense, a volte malinconiche.

Oltre alla personale dell’artista chiavarese, Marina di Chiavari – Calata Ovest, in collaborazione con il Comune di Chiavari e Il Giornale della Vela, si prepara ad accogliere la “Tag Heuer Vela Cup” edizione 2021, che si svolgerà nel fine settimana del 5 e 6 giugno e anche quest’anno abbinerà alle regate, iniziative a terra, con musica e momenti conviviali.

<Si rinnoverà anche quest’anno l’appuntamento in banchina con gli scrittori – aggiunge ancora Eugenio Michelino – stiamo mettendo a punto un calendario di incontri con autori di livello nazionale, che nella suggestiva location del nostro porto, incontreranno il pubblico per chiacchierare piacevolmente di libri. Un format che lo scorso anno è piaciuto molto e che stiamo facendo crescere all’interno del network Marinedì, sempre nell’ottica di creare sinergie e collaborazioni>.

Tutte le iniziative seguiranno i protocolli di prevenzione anti Covid

