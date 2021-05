Chiavari: Sabina Croce ospite de ‘Il Bandolo’

Dall’associazione ‘Il Bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

Sulle nostre pagine social, per la serie “le interviste de il bandolo” vi proponiamo:

Sabina Croce donna dell’anno 2016 per la sua intensa attività sociale con i giovani e per il suo impegno nel coniugare lo sport con la cultura è la Presidentessa dell’associazione di promozione sociale L’Entella nel Cuore, costola solidale della società di calcio Virtus Entella, perché lo sport può essere un grande veicolo di solidarietà contribuendo a creare e a rafforzare una comunità di persone unite da una passione comune come quella per la squadra della propria città.

Punto di riferimento nel Tigullio l’associazione si prende carico di tutta l’attività solidale della Virtus Entella: oltre agli importanti progetti in favore del Gaslini e Anffas Tigullio Est, si possono citare attività come la ‘Caccia al tesoro’ organizzata nell’aprile 2015 in favore delle scuole di Ri e Sampierdicanne e la raccolta fondi a sostegno del fondo Chiara Rama Onlus.

Nel difficile anno del Covid l’associazione guidata da Sabina Croce è scesa in campo con forza a sostegno del territorio. Sono stati 12 mesi drammatici, ma l’attività non si è fermata riuscendo a raccogliere oltre 100000€. Un risultato straordinario reso possibile grazie al contributo di sponsor, tifosi, associazioni e cittadini che con i fatti hanno dimostrato di credere fortemente nel binomio sport-solidarietà.

Non solo solidarietà, ma anche un prezioso sostegno a favore dei ragazzi e la valorizzazione del Tigullio. L’associazione prosegue il lavoro educativo svolto dal club a sostegno dei giovani convittori in campo scolastico, per promuoverne la maturazione nella vita e non solo sul campo da gioco. Ultima, ma non meno importante, è la finalità di promozione del territorio. Il Tigullio, area geografica con la quale la Virtus Entella si identifica, è rappresentato dal club in tutta Italia. L’Entella nel Cuore si prefigge l’obiettivo di proseguire e, se possibile, potenziare, la promozione delle eccellenze del territorio, nella convinzione che -come afferma la sua presidentessa- “Uniti si vince”.