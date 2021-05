Chiavari: Premio Bukowski, Roberto Marsiglia finalista

Roberto Marsiglia, di Chiavari, è tra i finalisti del Premio Bukowski per la poesia inedita con “Anima, di cosa vuoi parlare?”

Sono stati proclamati, come da bando di concorso, i finalisti della VIII edizione del Premio Letterario Nazionale Bukowski – il primo premio letterario intitolato al poeta, romanziere, scrittore di racconti americano – e organizzato da Associazione Culturale I soliti ignoti in collaborazione con Giovane Holden Edizioni. Tre le sezioni a concorso, tema libero, 722 i partecipanti totali così suddivisi: romanzo inedito 181, racconto inedito 336, poesia inedita 255. La giuria è presieduta da Simona Viciani, traduttrice ufficiale di Bukowski per l’Italia, e composta da Rosa Galli Pellegrini docente, saggista, poetessa e romanziera e da Michele Nardini giornalista e saggista. I vincitori di ciascuna sezione riceveranno in premio la pubblicazione del proprio elaborato da parte della casa editrice Giovane Holden Edizioni; il secondo classificato una targa personalizzata e un’opera, avente per soggetto Charles Bukowski, realizzata appositamente da Alessio Colzani; il terzo targa personalizzata. La giuria, come da bando di concorso, si riserva il diritto di assegnare un premio speciale per sezione e di segnalare eventuali finalisti. I nomi dei vincitori verranno comunicati esclusivamente nel corso della cerimonia di premiazione. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 19 giugno 2019 a Viareggio (Lu) presso Hotel Esplanade (piazza Puccini, 18).