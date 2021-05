Chiavari: in Consiglio nasce il gruppo di Forza Italia

Dal Coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Chiavari, nasce il gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. Sarà costituito da Silvia Garibaldi, coordinatrice cittadina del partito e attualmente consigliere della lista civica “Noi di Chiavari”.

Formalmente sarà costituito nel corso della prossima seduta di Consiglio Comunale, ma da oggi è ufficiale la notizia della nascita del gruppo consiliare di Forza Italia a Chiavari per iniziativa di Silvia Garibaldi, coordinatrice cittadina del partito e attualmente consigliere comunale della lista civica “Noi di Chiavari”.

L’annuncio è arrivato stamane nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte, oltre alla stessa Garibaldi, il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, il capogruppo in Regione Claudio Muzio e il coordinatore provinciale Giorgio Tasso. Presenti anche la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Liguria, Alice Dotta, la presidente del Club “Forza Silvio” di Chiavari, Mariagrazia Oliva, il responsabile regionale sanità di Forza Italia, Maurizio Barsotti, e il coordinatore cittadino di Sestri Levante Giuseppe Ianni.

“La decisione di costituire il gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Chiavari – ha dichiarato Silvia Garibaldi – è una scelta naturale, non soltanto in ragione del mio ruolo di coordinatrice cittadina del partito, ma anche per ribadire la mia adesione ai valori moderati, liberali, cristiani, europeisti che costituiscono il DNA di Forza Italia e che cercherò di rappresentare in Consiglio come ho sempre fatto e con ancor più determinazione”.

“La nascita del nostro gruppo in Consiglio a Chiavari è una bella notizia – ha affermato il coordinatore regionale Carlo Bagnasco – che si aggiunge ad altre buone notizie che arriveranno nei prossimi giorni da Genova e La Spezia. Forza Italia sta ritornando ad essere attrattiva in Liguria e in questa direzione va l’impegno mio, dei dirigenti, degli eletti e dei militanti del nostro movimento politico. Sono certo che Silvia farà un ottimo lavoro, come quello che ha messo e sta mettendo in campo nella sua veste di coordinatrice cittadina”.

“In una città di moderati qual è Chiavari la presenza del gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale è un elemento di grande importanza politica”, ha sottolineato il capogruppo in Regione Claudio Muzio. “Silvia Garibaldi è persona seria, intelligente, preparata, rigorosa e molto attenta ai problemi della città, dei quali si occupa sempre in maniera costruttiva. Sono molto contento di questo passo che ha deciso di compiere e che suggella il percorso di crescita compiuto in questi anni da Forza Italia a Chiavari”.

Soddisfazione per la costituzione del gruppo azzurro in Comune è stata espressa anche dal coordinatore provinciale Giorgio Tasso: “E’ un valore aggiunto per Forza Italia e per la città di Chiavari”, ha dichiarato. “Guardiamo alle prossime amministrative, in cui porteremo nel centrodestra il nostro contributo finalizzato ad aggregare i moderati e tutti coloro che si riconoscono in una politica fatta di equilibrio, competenza, buongoverno e attenzione ai problemi delle persone. A Silvia Garibaldi i migliori auguri di buon lavoro”.