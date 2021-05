Chiavari: Gianelli Campus, “Giovani e Futuro” con le borse di studio

Dal Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo Gianelli Campus riceviamo e pubblichiamo

Desideriamo presentarvi il progetto di borse di studio promosso dalla nostra scuola, il liceo scientifico ad indirizzo sportivo “Gianelli Campus” di Chiavari, l’unica scuola secondaria di secondo grado paritaria del Tigullio, gestita per desiderio del nostro Vescovo nell’ambito di un progetto educativo diocesano di attenzione alla formazione della persona.

Il nostro istituto ha come vocazione l’inclusione dei giovani del territorio, al fine di valorizzare i loro talenti, offendo opportunità didattiche e formative rispetto alle professioni del breve futuro. Tra questi: le lingue, il digitale e la cultura in senso lato.

A questi principi vanno aggiunti i valori tipici dello sport legati al lavoro di squadra, la determinazione nel raggiungimento di un obiettivo, il benessere e la competizione sana.

La scuola intende inoltre sempre di più includere le famiglie, gli studenti e i docenti, insieme all’importante apporto delle imprese, seguendo un approccio di condivisione verso una visione sempre più sostenibile del nostro territorio.

Il Gianelli Campus si è posto quindi l’obiettivo di offrire concreti segni di speranza al nostro territorio, fondati sui principi cristiani: il periodo di emergenza, segnato da una crisi economica, sociale ed educativa, ha ulteriormente sollecitato la loro attuazione.

Nell’ottica della partecipazione attiva, sono stati in particolare raccolti dei fondi che ci consentono di creare cinque borse studio da mettere a disposizione di famiglie che siano orientate a scegliere il nostro liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

La nostra scuola desidera:

– Offrire alle famiglie e ai ragazzi l’opportunità di accedere al liceo che hanno scelto, ma che per motivi economici non possono considerare;

– Facilitare un percorso formativo a quei ragazzi con un buon potenziale umano ed un dichiarato interesse verso lo sport e le sue opportunità lavorative;

– Dimostrare tangibilmente la partecipazione attiva al tessuto sociale, economico e familiare del territorio;

– Mantenere il suo impegno iniziale, con un profilo di liceo moderno, attivo, responsabile, inclusivo, sensibile ai bisogni formativi non solo sul piano delle competenze, ma anche sul piano della preparazione alla vita di giovani che sappiano riconoscere nei valori etici, morali e cristiani una guida indelebile per il proprio futuro;

– Contribuire, almeno in parte, al disagio di quelle famiglie che non possono sostenere in toto le spese educative dei propri figli in questo momento.

I candidati per le borse di studio

i. Ragazzi con buon rendimento scolastico e con orientamento allo sport sia per interesse agonistico che per interesse nell’ambito gestione sportivo (educativo, didattico di conciliazione tra studio e pratica sportiva, di preparazione a professioni connesse con lo sport).

ii. Famiglie per situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2020 inferiore ad euro 30.000,00 (In caso di richieste superiori alle 5 borse previste si darà priorità a chi ha un ISEE più basso).

iii. Per contesto familiare disponibile a condividere un’educazione ispirata ai principi cristiani.

Il sostegno delle aziende

Questo nuovo modello aperto e partecipativo si è sempre espresso attraverso una serie di collaborazioni con imprese del territorio con l’obiettivo di sostenere la preparazione dei giovani verso la conoscenza del possibile ambiente di lavoro. Da questa concezione continua anche oggi una modalità di interazione: quella delle borse di studio per alcuni ragazzi dal prossimo anno scolastico: un modo per sottolineare il proprio interesse al capitale umano lavorativo del futuro.

Criteri di selezioni, commissione giudicatrice, quote, bando e tempi

Le candidature saranno validate e classificate da un’apposita commissione, presieduta dalla Coordinatrice Didattica del Gianelli Campus, prof.ssa Daniela Loero.

La commissione esaminerà le candidature ricevute entro e non oltre il 18 giugno 2021. La commissione sarà composta da cinque componenti scelti tra il corpo docenti, il consiglio di amministrazione della scuola, rappresentanti delle aziende sostenitrici, un rappresentante dei media e dello sport.