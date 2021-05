Chiavari: bicipolitana, installata la segnaletica

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

La Bicipolitana di Chiavari è una rete di percorsi ciclabili e di aree ciclopedonali, suddivisa in 6 itinerari: linea 1 – Lungo Entella, linea 2 – Le vie dell’acqua, linea 3 – Lungomare a ponente, linea 4 – Centro storico, linea 5 – Centro ponente (viale Millo) e linea 6 – Lungo rio Campodonico.

La città si dota di una nuova guida integrata, costituita da una segnaletica verticale e da diversi materiali per implementare la comunicazione, come pannelli e opuscoli. Duplice l’obiettivo che si pone il Comune di Chiavari: da un lato informare i cittadini e i turisti sui tracciati presenti, sulle norme da rispettare, sulla dislocazione dei cicloposteggi e delle zone 30 km/h, ma anche ricordare le regole per una rispettosa convivenza tra ciclisti e pedoni.

“La nostra amministrazione si è impegnata ad incentivare la mobilità lenta ed ecologica, con nuove piste ciclabili e servizi dedicati per una città sempre più bike-friendly. Questa mattina siamo partiti con le operazioni di installazione della cartellonistica verticale, dalla pista “Le vie dell’acqua” sino a giungere in viale Millo e in via Vittorio Veneto: nelle prossime settimane distribuiremo le brochures per una corretta campagna informativa e formativa sull’uso della bicicletta in città, in linea con le normative europee vigenti – spiega il consigliere con delega alle piste ciclabili, Giorgio Canepa – Un ottimo risultato per la nostra città, che proprio settimana scorsa è entrata nella rete dei Comuni Ciclabili, ottenendo la bandiera gialla di Fiab”.