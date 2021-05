“Progetto di completamento del plesso scolastico esistente in Via Montegrappa. Sistemazioni esterne accessi e manutenzione straordinaria”. Il Comune di Carasco ha approvato la perizia tecnica redatta dall’architetto Gianluca Solari che costituisce il progetto definitivo ed esecutivo. I lavori dovranno essere iniziati entro la prima metà di settembre e saranno finanziati dallo Stato per un importo pari a 100.000 euro.