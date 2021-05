Chiavari: quando la giunta smentisce i suoi buoni propositi

Diceva Piero Ottone che occorre distinguere i fatti dai commenti. Ieri in un comunicato dell’ufficio stampa del Comune di Chiavari, si confermava quanto Levante News aveva anticipato, sia pur parlando di voci, circa la vendita dell’area Italgas ad un privato e che nell’area ex Fiat di via Bontà sarebbe stata autorizzata la costruzione di un palazzo per poter sistemare con gli oneri di urbanizzazione, la piscina di Largo Pessagno. Smentendo sia l’acquisto da parte del Comune dell’area Italgas sia la volontà della giunta di riattivare la piscina del Lido.

Ora un solo commento, anzi una domanda. Se Levante News non avesse anticipato le due operazioni con cui la giunta smentiva se stessa, quando i chiavaresi avrebbero conosciuto la realtà? Aggiungiamo che le pillole si possono sempre indorare, ma queste operazioni non hanno avuto solo commenti positivi. Marco Di Capua sarà probabilmente il solo candidato di peso alle prossime elezioni, ma rischia di vedere erodere la propria popolarità. (m.m.)