Zoagli: quando Battiato felice concesse 10 bis

Oggi il mondo della musica è in lutto per il decesso di Franco Battiato. L’11 luglio 2001 tenne un concerto in piazza a Zoagli richiamando un pubblico, seimila fan, venuto apposta anche da Milano per ascoltarlo. Ne parliamo con l’ex sindaco di Zoagli Rita Nichel, all’epoca consigliere che si occupò della logistica.

Chi era Battiato: “Un grande indiscusso artista, ma ancor più un grande uomo. Un genio semplice, umile, disponibile. Parlava guardandoti negli occhi; sembrava volesse scoprire cosa c’era oltre lo sguardo”.

Come mai il concerto a Zoagli? Era il periodo del G8 con grandi tensione a Genova. La Provincia aveva pensato ad una serie di manifestazioni in Riviera per alleggerire l’atmosfera. Ci fu proposta una rosa di artisti e scegliemmo Battiato. Oltrettutto fummo l’unica amministrazione ad organizzare un concerto”.

Fu soddisfatto dell’esibizione? “Molto, me lo disse più volte. Capì che le 6.000 persone che lo applaudivano erano venute apposta per ascoltarlo. Tra lui e il pubblico si stabilì un feeling meraviglioso. Nell’intervallo venne nei camerini allestiti in municipio e mi disse del suo entusiasmo nel trovarsi in quella piazza per quello che per me fu un concerto storico”.

Come dimostrò il suo apprezzamento? “Terminato il concerto, di sua iniziativa, intonò ‘la stagione dell’amore viene e va’ e proseguì con altri nove brani che non aveva ancora cantato quella sera. Li aggiunse di suo pugno sul menabò da consegnare alla Siae. E’ facile immaginare la sorpresa e l’entusiasmo del pubblico”.

Chi lo accompagnava durante lo spettacolo? “Si trattava della tournée battezzata ‘Ferro Battuto tour’; lui aveva un gruppo con due ragazze e i ‘Solisti veneti’. In totale una ventina di persone”.

Quanto costò il concerto? “Alla Provincia se ben ricordo 80 milioni di lire e al Comune una cinquantina per quanto riguardava la logistica e la sicurezza”.

Cosa le è rimasto impresso di quella sera? “Le fiumane di persone che arrivavano in treno e scendevano in piazza; un grande artista che si esibisce senza risparmiarsi; il pubblico che gremiva la piazza incollato alle sue labbra; il suo modo di parlare con gli impiegati comunali, come li avesse sempre conosciuti; la sua disponibilità a rispondere per oltre un’ora alle domande di uno studente che doveva redigere una tesi di laurea su di lui; il grazie convinto che mi rivolse al momento di congedarsi per l’entusiasmo con cui Zoagli lo aveva accolto”.