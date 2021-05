Valli del Parco dell’Aveto: le escursioni

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” riceviamo e pubblichiamo

Sempre nuove mete per le escursioni in programma nel fine settimana nelle nostre Valli!

Sabato 22 le Guide Meraviglie d’Aveto ci portano a scoprire le piccole Dolomiti d’Aveto e la grotta delle Madonne mentre domenica 23 ci attende una meta davvero affascinate: le zone umide delle Agoraie, con gli splendidi laghetti di Asperelle, Coda d’asino, Moggetto (per prenotazioni tel. 333 9503870)

In occasione della Giornata della Biodiversità che cade proprio sabato 22 e per celebrare l’appena trascorsa Giornata delle Api, il Parco dell’Aveto propone un’escursione lungo il Sentiero Natura del Laghetto del Bocco, alla scoperta di flora e fauna delle zone umide del Parco, che si concluderà nel pomeriggio con una visita all’apiario didattico Spinetto di Corerallo (Mezzanego) per conoscere da vicino il mondo delle api e la produzione del miele (prenotazioni: info@parcoaveto.it).

In Val Graveglia invece sabato 22 ritorna l’appuntamento settimanale con il Mercatino degli agricoltori locali: nella piazza del Comune a Conscenti dalle 8 alle 12 si potranno acquistare tanti prodotti genuini. La conoscenza delle produzioni locali proseguirà domenica 23 con una visita presso l’az agricola La Marpea al Fiordilatte, dove Silvy ci farà conoscere la sua realtà, dalla gestione dell’allevamento alla produzione dei formaggi con dimostrazione pratica di come si fa la cagliata. Possibilità di degustazione. Per info e prenotazioni: tel. 328.8740800 (whatsapp) – www.lamarpealfiordilatte.com