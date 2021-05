Treni: piano estivo, per Berrino nessuna soppressione

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta mattutina circa il piano straordinario di rafforzamento dell’offerta ferroviaria estiva (ma nel Levante vi sarebbero addirittura soppressioni ndr)



Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di convocare un tavolo con Trenitalia, le Regioni confinanti e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per approntare un piano straordinario di rafforzamento dell’offerta ferroviaria estiva regionale, interregionale e nazionale. Rossetti ha ricordato che la situazione del traffico a Genova sta risentendo dei lavori sull’A10 e che con l’arrivo dell’estate la situazione è destinata a peggiorare.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha risposto: «Non è stato eliminato nessun treno rispetto al periodo precedente alla pandemia Covid». L’assessore ha ricordato gli interventi a livello nazionale della Regione anche per ottenere più convogli in vista dei disagi provocati dai cantieri autostradali sulla rete ligure manifestando, inoltre, alcune perplessità: «È difficile, in periodo turistico, trasportare passeggeri al 50% della capienza dei treni soprattutto nei fine settimana».