Due ore per trasferirsi da Rapallo a Genova Est in autotostrada; non è andata meglio a chi ha percorso la via Aurelia nel Golfo Paradiso dove i lavori al viadotto di Sori causano code chilometriche. Il quadro non è completo e occorre segnalare la sofferenza nel percorrere l’Aurelia tra Rapallo e Chiavari. Decine di messaggi di lettori infuriati ci segnalano la mancanza di coordinamento; la pessima informazione; la pericolosità dei percorsi.