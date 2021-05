Sestri: viadotto Ragone, Traversi e Zolezzi ascoltati in commissione

Dall’onorevole Roberto Traversi (Cinque Stelle) riceviamo e pubblichiamo

Dopo aver effettuato sabato scorso un sopralluogo presso il viadotto Val Ragone insieme al collega On. Alberto Zolezzi, questa mattina abbiamo partecipato all’audizione dei concessionari delle autostrade liguri presso le commissioni congiunte Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati.

Il collega Zolezzi ha dichiarato “abbiamo accolto con sollievo le dichiarazioni di Società Autostrade sulla sicurezza del Viadotto che è stato oggetto di chiusura repentina la settimana scorsa. L’intervento eseguito di collegamento degli impalcati consente di resistere a carichi orizzontali 7 volte superiori ai precedenti e adegua anche questo viadotto alle linee post caduta del Ponte Morandi, con il monitoraggio che abbiamo imposto e con 3 giorni di lavoro aumentata sicurezza e vita utile dell’opera“.

Durante l’audizione, ho ribadito la necessità di limitare i disagi degli utenti con l’esenzione dei pedaggi sui tratti interessati da chiusure improvvise o lunghi lavori di manutenzione.

In merito, questa settimana, ho presentato proposta di legge che vieterà l’esenzione dei pedaggi in casi specifici come quelli sopracitati.