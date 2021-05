Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

La Direzione dell’Ospedale Policlinico San Martino comunica che la paziente trapiantata di fegato in data 7 maggio 2021, di anni 57, è in buone condizioni cliniche e domani verrà dimessa dal Policlinico. Si rinnova il ringraziamento a tutta l’equipe che ha permesso il riavvio dei trapianti di fegato, a conferma che il Policlinico è ormai pronto per proseguire su questa strada.