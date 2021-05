Regione: vaccini, domande e risposte in Consiglio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta mattutina relativa ai vari argomenti riguardanti vaccini e test

Disservizi nelle prenotazioni dei vaccini delle persone affette da allergie

Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di garantire un servizio di somministrazione vaccini efficace per le persone affette da allergie. Il consigliere ha sostenuto che le ASL, al momento, rispondono ai pazienti allergici, di attendere di essere contattati in quanto, ad oggi, non riescono ad avere il numero di vaccini e di sedute utili per procedere più velocemente alla somministrazione.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato: «ALiSa ha predisposto e trasmesso alle Asl il protocollo per la gestione dei pazienti affetti da allergia e l’elenco delle persone affette da allergia viene inviato ai centri territorialmente competenti, individuati dalle Asl. Gli operatori contattano i soggetti e, se il rischio viene confermato, fissano la seduta vaccinale». Il presidente ha aggiunto: «Se ci sono stati ritardi particolari sarà compiuta una verifica, ma – ha sottolineato – nel complesso il piano vaccinale regionale sta marciando su livelli fra i migliori d’Italia»

Test antigenici e tamponi in farmacia

Su questo argomento sono state presentate una interpellanza da Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) e sottoscritta dai colleghi del gruppo e un’interrogazione di Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), sottoscritta da tutto il gruppo.

Sansa ha chiesto alla giunta i motivi per cui la Giunta non ha ancora reso attuativo, nonostante i diversi annunci, l’accordo stipulato con le farmacie territoriali per l’esecuzione dei tamponi rapidi. Il consigliere ha rilevato che -in quasi tutte le Regioni sono state attivate iniziative che coinvolgono le farmacie per effettuare i tamponi rapidi a prezzi calmierati.

Arboscello ha chiesto alla giunta se intende attivare il servizio di tamponi rapidi presso le farmacie. Il consigliere ha rilevato che questa iniziativa è fondamentale per aumentare la capacità di monitoraggio e screening regionale e per dare un servizio a tutti coloro che raggiungeranno la Liguria per motivi di lavoro e turistici. In aula ha rilevato che l’interrogazione era stata superata dalle ultime iniziative assunte dalla giunta.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha risposto: «La regione si è già accordata con le categorie dei farmacisti di comunità per effettuare a prezzo calmierato in tutta la Liguria test antigenici rapidi e questo piano sarà svolto secondo il protocollo operativo di ALiSa e i sistemi informativi di Liguria Digitale completeranno la profilazione per iniziare l’attività già dai prossimi gior. La procedura – ha concluso – è quindi completa ed esecutiva. Fino ad oggi hanno aderito all’iniziativa circa il 30% delle farmacie liguri e speriamo che questa adesione cresca ancora».

Liste di riserva per la vaccinazione del personale scolastico contro il SARS-CoV 2

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di prevedere, nella formulazione delle liste di riserva di soggetti disponibili alla vaccinazione nell’arco della medesima giornata, ovviamente dopo le categorie considerate prioritarie, una specifica sezione destinata agli operatori scolastici al fine di recuperare, in parte, i ritardi nella somministrazione accumulati dalla Regione in questi mesi.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha risposto: «Attualmente le liste di riserva sono gestite dalle ASL e, prioritariamente, sono inseriti i soggetti conviventi o “caregiver” degli ultravulnerabili e disabili gravi. Le liste di riserva saranno ulteriormente implementate in conformità con le direttive nazionali». Toti ha aggiunto: «Gli insegnanti sono in corso di prenotazione e di vaccinazione in queste ore. Ritengo che per i giorni degli esami di maturità, gli insegnanti nel complesso saranno vaccinati quindi, la capacità vaccinale dovrebbe essere più che sufficiente, al di là delle liste».

Commissioni esami di Stato e richiami vaccinali

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se ha predisposto misure adeguate, in merito alla campagna vaccinale del personale scolastico interessato dalle composizioni delle commissioni per gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo dell’anno scolastico 2020/2021, per non sovrapporre le date dell’esecuzione delle prove con quelle di somministrazione delle dosi vaccinali per il personale.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato che la vaccinazione prosegue secondo il piano previsto a livello nazionale dal commissario all’emergenza figliuolo che non distingue fra gli insegnanti le diverse attribuzioni.