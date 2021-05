Recco: “Rifiuti, le telecamere smascherano gli incivili”

Dallo staff del sindaco di recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Ha abbandonato un bidone con della vernice nei pressi del punto di raccolta rifiuti in via Pastene e poi si è allontanata pensando di averla fatta franca. Una donna, cittadina di Recco, non sapeva che la zona era dotata di telecamere di video sorveglianza, e che, in seguito alla visione dei fotogrammi da parte degli agenti della Polizia locale sarebbe stata individuata, proprio mentre usciva da un cancello nei pressi dell’isola ecologica, e pesantemente sanzionata.

Agli agenti del Comando di Recco è bastato dare uno sguardo alla targa dell’auto dell’uomo che aveva appena depositato sacchi neri nei pressi dell’isola ecologica di via san Rocco, per risalire alla sua identità, scoprendo che si trattava di un furbetto seriale del rifiuto, residente a Uscio, che nel giro di pochi giorni è stato verbalizzato per ben quattro volte.

Prosegue l’attività di controllo avviata dall’amministrazione comunale nei punti di conferimento dei rifiuti e sotto il monitoraggio costante da parte della Polizia Locale. Sono, infatti, in arrivo pesanti sanzioni anche per quegli incivili che insistono nel disfarsi dei rifiuti non conformi presso l’isola ecologica di San Rocco tra cui sacchi azzurri abbandonati fuori dai cassonetti e materiali da potatura lasciati senza concordarne il ritiro a domicilio, che peraltro è gratuito.

“Comportamenti del genere – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – non fanno che minare il lavoro dell’amministrazione e l’impegno dei cittadini rispettosi delle regole e dell’ambiente. Il decoro della città passa attraverso il corretto comportamento di ogni singolo”.