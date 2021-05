Recco: finale scudetto, ordinanza sosta e traffico

Finalissima scudetto. Domani e dopo la Pro Recco ospita alla piscina di Punta Sant’Anna il Brescia; il 25 e 26 i recchesi andranno a Brescia; solo il 25 se la squadra di Gabriele Volpi vincerà le prime tre partite. A Recco le trasferte bresciane potranno essere eseguite attraverso maxi-schermi.

Il comando della Polizia urbana ha emesso un’ordinanza che regola traffico, sosta e transito pedonale nella zona della piscina. Di seguito il testo.

L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in Lungomare Bettolo tratto compreso tra le sbarre dell’area pedonale:

-dalle ore 19.00 del 18.05.2021 alle ore 20.00 del 20.05.2021;

-dalle ore 19.00 del 24.05.2021 alle ore 20.00 del 26.05.2021;

L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via Garibaldi in corrispondenza del depuratore per un tratto di 20 mt:

-dalle ore 19.00 del 18.05.2021 alle ore 20.00 del 20.05.2021;

L’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in via Punta Sant’Anna nel tratto compreso tra il Ponte Cevasco e la Piscina Comunale

-dalle ore 15.00 del 19.05.2021 alle ore 19.00 del 19.05.2021;

-dalle ore 15.00 del 20.05.2021 alle ore 19.00 del 20.05.2021;

L’istituzione temporanea del divieto di transito pedonale, eccetto autorizzati, in via Punta Sant’Anna nell’area compresa tra il Ponte Cevasco, la Piscina Comunale, le scalette che adducono a Via Punta Sant’Anna da via Garibaldi e il Molo di Ponente:

-dalle ore 15.00 del 19.05.2021 alle ore 19.00 del 19.05.2021;

-dalle ore 15.00 del 20.05.2021 alle ore 19.00 del 20.05.2021;