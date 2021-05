RASSEGNA STAMPA Ieri nell’Asl 4 zero nuovi contagi

Oggi, martedì 18 maggio, auguri a Vincenza. Mercati settimanali: Bogliasco, Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: cicloturismo (la pratica di viaggi turistici in bicicletta). Proverbi: “Chi non sa l’arte, chiuda bottega”

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4, per la prima volta zero contagi e 13 ricoverati”. Vaccini: “Oltre 1.100 dosi nelle ultime 24 ore”. Riaperture “Bar e ristoranti, la svolta”; “Cinema, aprono anche a Rapallo, Santa Margherita e Sestri.”; “Nozze, arriva il via libera”.

Sestri Levante: Autostrade, oggi commissione con Ghio e Mangiante. Sestri Levante, dopo la caduta di un albero riaperta la strada Loto-Cascine. Sestri Levante: in Consiglio bilancio e nuove opere. Chiavari: Torriglia, disavanzo di 250.000 euro. Chiavari: Anpi, Matti per la Libertà, 12 giorni di eventi. Chiavari: Corteo diffuso per Impastato. Chiavari: Area Italgas venduta a privati, Comune sconfitto, il Comitato insorge (Vedi Levante News 14 maggio). Chiavari: caso Luzzati – Da Vigo, Spaccini chiede incontro al sindaco. Chiavari: Farmacia dei frati, 250.000 euro per risanarla.

Rapallo: stasera in Consiglio scuola Sant’Anna e disegno legge Zan. Rapallo: dragaggio, si rischia il rinvio a ottobre. Santa Margherita Ligure: i servizi del Comune totalmente digitalizzati.